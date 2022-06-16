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Писарев, Шварц, Генич и ещё 10 человек, которые не включили Семака в топ-3 лучших тренеров сезона

16 Июня 2022 • 21:08 Комментировать

Сегодня, 16 июня, Российская премьер-лига на официальном сайте объявила о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером в сезоне-2021/22.

Sport24 опубликовал список людей, которые не включили Семака в топ-3 лучших тренеров:

Выбор Шварца: 1. Федотов. 2. Осинькин. 3. Сторожук.

Выбор Гильерме: 1. Федотов. 2. Карпин. 3. Николич.

Выбор Сафонова: 1. Федотов. 2. Осинькин. 3. Сторожук.

Выбор Глебова: 1. Карпин. 2. Шварц. 3. Осинькин.

Выбор Писарева: 1. Карпин. 2. Федотов. 3. Осинькин.

Выбор Генича: 1. Шварц. 2. Федотов. 3. Осинькин.

Выбор Черданцева: 1. Федотов. 2. Осинькин. 3. Сторожук.

Выбор Гоцука: 1. Федотов. 2. Карпин. 3. Кержаков.

Выбор журналиста Яременко: 1. Шварц. 2. Федотов. 3. Талалаев.

Выбор журналиста Уткина: 1. Федотов. 2. Осинькин. 3. Юран.

Выбор журналиста Морозова: 1. Шварц. 2. Федотов. 3. Осинькин.

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Выбор журналиста Воронина: 1. Федотов. 2. Осинькин. 3. Шварц.

Стоит отметить, что сам Семак не голосовал за себя. По итогам голосования Семак и Владимир Федотов [«Сочи»] набрали по 118 баллов, но наставник «Зенита» победил, потому что получил больше первых мест.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Николай Писарев Константин Генич РПЛ Матвей Сафонов
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