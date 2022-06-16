Осинькин ответил на вопрос о целях «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился информацией о целях команды в новом сезоне РПЛ.

«Какую задачу я поставлю перед собой и командой на сезон? Чтобы ставить задачи, надо понимать, в каком составе «Крылья» подойдут к сезону. Мы в любом случае помним, что основная задача клуба — развитие наших футболистов», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Наставник заявил, что восьмое место это хороший результат, но хочется быть еще выше. Результат напрямую будет зависеть от того, насколько будет укомплектован состав «Крыльев».

57-летний Игорь Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. В первый год он вывел команду в Премьер-лигу, а во второй — занял 8-е место в РПЛ.