Осинькин прокомментировал интерес со стороны «Спартака»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на интерес со стороны московского «Спартака».

«Я не хочу ни комментировать слухи, ни подтверждать их каким-то образом. На сегодняшний день я работаю. Каждый мой шаг связан с тем, чтобы «Крылья» были сильнее», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист заявил, что если нужен ответ об интересе «Спартака» к нему, то лучше спросить об этом у спортивного директора «красно-белых» Луки Каттани.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам минувшего сезона, набрав 41 очко в 30 матчах.