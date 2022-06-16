Клубы, вышедшие в РПЛ, приняты в организацию

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги, которое состоялось 16 июня, был рассмотрен вопрос о принятии в организацию новых команд.

Руководители клубов изучили документы, предоставленные «Торпедо», «Факелом» и «Оренбургом», и единогласно приняли эти команды в члены РПЛ.

Напомним, московское «Торпедо» и воронежский «Факел» напрямую вышли в Российскую премьер-лигу, «Оренбург» в стыковых матчах оказался сильнее «Уфы». Команда из одноимённого города сначала сыграла вничью на своём поле со счётом 2:2, а в гостях вырвала победу со счётом 2:1. В ФНЛ вылетели «Арсенал», «Рубин» и «Уфа».