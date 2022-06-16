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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» ответили на вопрос о возможном присоединении Митрюшкина к клубу

16 Июня 2022 • 20:27 Комментировать

Представитель «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о присоединении к клубу голкипера Антона Митрюшкина.

Терюшков сказал «Чемпионату», что не может подтвердить данное решение. Все вопросы по поводу состава будет решены завтра, 17 июня, но действительно есть несколько игроков, которые присоединятся к «Химкам» и примут участие в сборах.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин может приехать к «Химкам» для тренировок на сборах. Последним клубом голкипера было дрезденское «Динамо». 1 июня команда заявила о расторжении контракта с футболистом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Антон Митрюшкин РПЛ Роман Терюшков
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