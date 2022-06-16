Хачатурянц прокомментировал рост зарплаты российских арбитров

Глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц поделился мыслями об увеличении зарплат арбитров.

«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева», - цитирует Хачатурянца пресс-служба РПЛ.

Президент лиги добавил, что это решение давно планировалось воплотить в жизнь. По мнению Хачатурянца, очень важно, что зарплата у отечественных судей будет увеличена и они будут получать достойные деньги.

Ранее мы сообщили о том, что на общем собрании клубов РПЛ было принято решение увеличить зарплаты судьям за четыре года почти на 200 миллионов.