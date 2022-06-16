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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы РПЛ выбрали нового поставщика ВАР, теперь в России могут пропасть офсайдные линии

16 Июня 2022 • 20:04 Комментировать

Сегодня, 16 июня, состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором представители команд утвердили новую компанию по предоставлению услуг ВАР.

Официальный сайт РПЛ сообщает, что путём голосования была выбрана российская компания Slomo, которая будет предоставлять услуги ВАР.

Провайдером ВАР в России ранее была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd, основанная японской Sony. Ранее российские СМИ писали, что с приходом нового поставщика определять положение вне игры в РПЛ придётся без офсайдных линий.

Другими словами, только провайдер Hawk-Eye мог похвастаться тем, что по его технологии можно расчерчивать офсайдные линии. Другие провайдеры этого не могут, именно поэтому Hawk-Eye Innovations Ltd является флагманом во всех видах спорта и сотрудничает с ФИФА, УЕФА и другими организациями.


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Судья РПЛ Hawk-Eye Innovations Ltd Slomo
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