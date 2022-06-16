Медведев рассказал о планах «Зенита» на летнее трансферное окно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией о целях клуба в трансферное окно.

«Какие приоритеты на трансферном рынке? Что касается усиления, ищем левого центрального защитника и усиление в линию атаки», — сказал Медведев «Матч ТВ».

Представитель «Зенита» подтвердил информацию о расторжении трудового соглашения с вратарем Станиславом Крицюком, а хорватский защитник Деян Ловрен через неделю прибудет в команду и будет тренироваться в общей группе.

Ранее петербургский «Зенит» покинули нападающий Артём Дзюба, полузащитник Магомед Оздоев и голкипер Станислав Крицюк.