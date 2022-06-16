РПЛ увеличит зарплаты судьям за четыре года почти на 200 миллионов

Сегодня, 16 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором были рассмотрены судейства в лиге.

«Клубы поддержали предложение департамента судейства РФС увеличить расходы на судейство с прежних 775,3 миллиона рублей за четыре сезона (2022/23 – 2025/26) до 937,2 миллиона рублей», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что в эти расходы входят новая зарплата судей, расходы на ДМС и т.д. Сообщается, что зарплата главного тренера возрастет до 174 000 рублей за матч [ранее зарплата судьи составляла 100 000 рублей], ассистент главного арбитра будет получать 87 000 рублей [47 850 000].