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Рыбчинский перешёл в «Пари НН» на правах аренды

16 Июня 2022 • 19:34 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский проведёт сезон-2022/23 в «Нижнем Новгороде», сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Сообщается, что команда из одноимённого города арендовала 23-летнего россиянина на весь сезон. Рыбчинский является воспитанником «Локомотива», он сыграл за основную команду 72 матча, в которых забил два мяча и отдал девять результативных передач.

В составе московского клуба он дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок страны. В прошедшем сезоне-2021/22 «Локомотив» занял лишь шестое место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Дмитрий Рыбчинский Пари НН
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