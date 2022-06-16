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Стало известно, на какой срок подписал контракт Уткин с «Ростовом»

16 Июня 2022 • 19:32 Комментировать

Агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал о длительности контракта игрока.

«У Даниила контракт на 4 года. Вы понимаете, что Уткина нужно было купить у «Краснодара». Эта цена не в 3 копейки. Это было затратно, но «Ростов» пошел на это», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, предстоящий сезон станет сезоном нового футбола. Появится много новых молодых футболистов. «Ростов» вполне может побороться за высокие места, если состав будет хорошо сформирован и сборы пройдут на отличном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что сумма трансфера Уткина из «Краснодара» в «Ростов» составила два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Тимофей Бердышев РПЛ Даниил Уткин
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