Стало известно, на какой срок подписал контракт Уткин с «Ростовом»

Агент Тимофей Бердышев, который представляет интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал о длительности контракта игрока.

«У Даниила контракт на 4 года. Вы понимаете, что Уткина нужно было купить у «Краснодара». Эта цена не в 3 копейки. Это было затратно, но «Ростов» пошел на это», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, предстоящий сезон станет сезоном нового футбола. Появится много новых молодых футболистов. «Ростов» вполне может побороться за высокие места, если состав будет хорошо сформирован и сборы пройдут на отличном уровне.

Ранее СМИ сообщили, что сумма трансфера Уткина из «Краснодара» в «Ростов» составила два миллиона евро.