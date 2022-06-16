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Шикунов: Уткин — отличный трансфер для «Ростова»

16 Июня 2022 • 19:15 Комментировать

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал переход полузащитника «Краснодара» Даниила Уткина в стан подопечных Валерия Карпина.

«Уткин прекрасный футболист, отлично провел сезон в «Ахмате». У него в «Краснодаре» так не получалось играть, как в «Ахмате». Удачная сделка для «Ростова», — заявил Шикунов «РБ Спорту».

По мнению функционера, для Уткина «Ростов» станет отличным вариантом для продолжения карьеры, ведь его возглавляет наставник сборной России Валерий Карпин.

Минувший сезон 22-летний игрок провел в аренде в «Ахмате», он принял участие в 29 матчах, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Александр Шикунов РПЛ Даниил Уткин Ахмат
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