«Герта» может подписать Крала

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в немецкую «Герту».

По информации Bild, «Герта» активно интересуется Кралом. В ближайшее время стороны могут приступить к переговорам. Ранее представители «Спартака» заявили о том, что клуб больше не будет отдавать в аренду 24-летнего полузащитника.

Прошлый сезон Алекс Крал провел в аренде в «Вест Хэме», где он принял участие лишь в шести матчах, в которых не смог записать в свой актив ни одного результативного действия. Контракт со «Спартаком» у футболиста рассчитан до конца июня 2024 года, портал transfermarkt оценивает игрока в семь миллионов евро.