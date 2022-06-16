«Сочи» подписал защитника Мещанинова

Защитник «Балтики» Артём Мещанинов стал игроком «Сочи», сообщила пресс-служба южан.

Известно, что футболист уже выбрал номер, под которым будет выступать в команде (26), однако «Сочи» не сообщил о сроке контракта с 26-летним футболистом.

Футболист имеет два гражданства – российское и чешское, но ни за одну сборную он заигран не был. Прошлый сезон Мещанинов провёл в ФНЛ, защищая цвета «Балтики». В составе команды из Калининграда футболист сыграл 40 матчей во всех турнирах и поразил порота соперников три раза.

«Сочи» впервые в истории занял второе место в турнирной таблице РПЛ, это случилось в прошедшем сезоне.