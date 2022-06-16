Колосков прокомментировал возможное возвращение Карреры в Россию

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на возможное возвращение экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры в Россию.

«Массимо Каррера хочет вернуться в российский футбол? В Красноярске сейчас нет тренера — пусть поедет и поработает», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Ранее 58-летний итальянский наставник работал в московском «Спартаке». С клубом он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. После этого Каррера работал в греческом «АЕКе» и итальянском «Бари», но нигде должно не задержался. Помимо этого, специалист был ассистентом Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.