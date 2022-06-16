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Спортивный директор «Фейноорда» высказался о будущем Тиля эксклюзив

16 Июня 2022 • 18:26 Комментировать

Спортивный директор «Фейеноорда» Франк Айверсен в интервью для «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал будущее полузащитника Гуся Тиля.

«Агенты Гуса сказали, что он пока не вернется в «Спартак» и будет тренироваться с «Фейеноордом»? Наши тренировки начинаются 4 июля, мы надеемся к этому времени узнать больше о ситуации с контрактами игроков, которые принадлежат клубам из России. Пока же ничего непонятно, так что на данный момент я не могу ответить, где будет тренироваться Тиль и где он продолжит карьеру. Давайте немного подождем», — сказал Айверсен.

Ранее агентство Muy Manero, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, не смогло ответить на вопрос вернётся ли Тиль в московский клуб.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд РПЛ Гус Тиль
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