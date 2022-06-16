Сёмин: Семак — лучший тренер РПЛ

Бывший наставник «Зенита» Юрий Сёмин прокомментировал признание главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим специалистом прошлого сезона.

«Кто чемпион? «Зенит». Кто тренер у «Зенита»? Семак. Вот и всё. Его признали лучшим тренером — у меня такое же мнение. Всё заслуженно», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Тренер заявил, что в «Зените» было много тренеров, кто не мог выиграть РПЛ, но если сейчас петербургский клуб выиграл, значит там лучший тренер.

Ранее Сергей Семак в третий раз подряд был признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 65 очков в 30 матчах.