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Стала известна сумма, которую хочет получить «Рубин» от продажи Самошникова

16 Июня 2022 • 18:15 Комментировать

Крайний защитник «Рубина» Илья Самошников может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на собственные источники. Источник называет сумму 2-3 миллиона евро, за которую «Рубин» готов продать футболиста. 

Сообщается, что на Самошникова претендуют ЦСКА и «Динамо», но с официальным заявлением по игроку в «Рубин» не обращались.

Контракт 24-летнего защитника с казанским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне Самошников сыграл 27 матчей во всех турнирах за «Рубин» и забил один мяч.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Динамо Москва РПЛ Илья Самошников
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