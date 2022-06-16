Центральный полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перешёл в «Ростов», сообщила пресс-служба «жёлто-синих».

Известно, что контракт с российским футболистом подписан сроком на 4,5 года. Стоит отметить, что 22-летний Уткин является уроженцем города Аксай, что в Ростовской области.

Права россиянина принадлежали «Краснодару», но прошлый сезон он провёл в аренде в «Ахмате». В команде из Грозного Уткин проявил себя как мастер штрафных. Прямым ударом со штрафных он забил пять голов в сезоне.

В сезоне-2021/22 Уткин сыграл 29 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил 10 мячей и отметился тремя результативными передачами.