«Урал» арендует полузащитника «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов ближайший сезон проведёт в аренде в «Урале».

«РБ Спорт» сообщил, что стороны близки к арендному соглашению на один сезон. Ранее была информация о том, что Коновалов может перейти в «Нижний Новгород», также на правах аренды.

Прошлый сезон 25-летний полузащитник провел в «Ахмате» на правах аренды, он принял участие в 27 матчах, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу во всех турнирах. Трудовой договор с казанским «Рубином» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.