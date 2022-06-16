Клаудиньо - лучший игрок РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2021/22, информирует официальный сайт организации.

Клаудиньо выиграл в голосовании, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» и тренер сборной России Николай Писарев.

Стоит отметить, что для 25-летнего бразильца прошлый сезон стал дебютным в России. Он пополнил «Зенит» летом 2021 года, перейдя из бразильского «РБ Брагантино».

В сезоне-2021/22 Клаудиньо сыграл 31 матч в составе «сине-бело-голубых», в котором забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.