«Спартак» отдал игрока «Зениту» и забрал у «Локо», а ещё москвичи возвращают Черышева в РПЛ: главные трансферы недели

Главные новости о состоявшихся и планирующихся переходах

Вот и завершилась последняя футбольная неделя этого сезона. Лига наций закрыла очень длинный год, кажется, пришла пора отдохнуть, но новостей стало даже больше. Правда, не с футбольных полей, а с трансферного рынка. Тут не только переходы, важнейшие тренерские перестановки – Федотов и Абаскаль. Первый со времён Дзюбы переход из «Спартака» в «Зенит», трансфер из «Локо» в «Спартак», миграция свободных агентов. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и слухи собраны в нашем традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» забрал игрока «Спартака» впервые за семь лет

Громкий трансфер Артёма Дзюбу в северную столицу наделал шума семь лет назад и на это же время закрыл портал между «Спартаком» и «Зенитом». Но ничто не вечно, и вот, вновь футболист красно-белых садится в поезд Москва – Санкт-Петербург. Зелимхан Бакаев надеется, что болельщики его поймут, но понимает, что будет сложно. Контракт подписан на три года с возможностью продления ещё на сезон, а в «Зените» Бакаев получил к многому обязывающий седьмой номер.

Есть ещё изменения в «Зените». Вратарская позиция в который раз уже претерпевает изменения – расторгнут контракт с Крицюком. Станислав испытывает проблемы со здоровьем, сотрудничество решили прекратить. А вот Михаил Кержаков задержится в клубе, его контракт истекал в июле этого года, но был продлён на фоне расторжения с Крицюком. А в нападение наверняка будет подписан Матео Кассьерра, переговоры с лучшим бомбардиром «Сочи» находятся в очень продвинутой стадии.

«Спартак» забрал игрока «Локо» и представил Абаскаля

Главный трансфер прошлой недели безусловно тренерский. «Спартак». Постоянно отметавший разговоры об уходе Ваноли, разменял тренеров легионеров за сутки. Паоло ушёл – Гильермо прибыл на смену. Молодой Абаскаль – не единственное приобретение красно-белых. Подписал «Спартак» и человека на полгода младше, поэтому ещё побегает. Мацей Рыбус перебрался из «Локомотива» на правах свободного агента. Контракт с польским защитником, прекрасно знакомым с РПЛ, подписан на два года.

ЦСКА увеличил выбор свободных агентов и представил Федотова

Вообще этим летом тренд на свободных агентов. Большинство трансферов происходит без выплат клубам, игроки просто не продляют контракты, хотя когда-то были значимыми лотами на трансферном рынке. Так получилось с Ильзатом Ахметовым. На пике карьеры за полузащитником сборной России шла настоящая охота, но вот прошло всего полтора года, и он покидает ЦСКА бесплатно. И даже серьёзных разговоров о новом клубе, во всяком случае, гранды РПЛ не претендуют.

Есть в этой части Москвы громкое тренерское назначение. Пожалуй, главный лот этого лета достался Евгению Гинеру. Владимир Федотов, сделавший из «Сочи» претендента на золото РПЛ, переезжает в ЦСКА вместе со своим тренерским штабом. На бумаге проект выглядит очень интересно, посмотрим, как будет на деле, а пока вернёмся к футболистам.

Ведь пополняется рынок свободных агентов и за счёт команд послабее. Зато какие фамилии! Владислав Игнатьев покинул «Рубин», а Юрий Жирков и Павел Мамаев – «Химки». Ветераны теперь в свободном плавании, новостей о возможных подписаниях пока нет.

Денис Черышев близок к возвращению в Россию

«Торпедо» значится главным претендентом на Дениса, уверяют российские инсайдеры. Черышев и его родные давно не скрывают, что согласны и готовы вернуться в Россию, однако интерес от клубов РПЛ значительно угас. Больше нет разговоров от «Зените», теперь только новички элитного дивизиона готовы пригласить свободного агента из Валенсии. Опыт Дениса Черышева явно пригодится «Торпедо», клуб уже готовит предложение, которым сможет заинтересовать футболиста.

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Европейские чемпионаты

Погба в Турине, Дибала в Милане

Миграция свободных агентов наиболее остро отражается на итальянском футболе. Подписывать ветеранов (и не только) клубы Серии А обожают. Самые авторитетные инсайдеры сообщают, что улажены детали по двум громким переходам, официальное объявление – 1 июля. Тогда закончится контракт с «МЮ» у Поль Погба, и он вновь станет футболистом «Ювентуса». Несмотря на переход по свободному трансферу туринцы потратят около 80 млн евро на подъёмные, комиссионные и другие выплаты.

А из Турина проследует Пауло Дибала. Аргентинец выбрал «Интер» и на ближайшие годы стал самым ненавидимым футболистом для фанатов «Ювентуса». Причём интересно, что контракт Дибалы подразумевает оклад в 6 млн евро за год, с бонусами – 8. А у «Ювентуса» Пауло просил 10 млн евро, и чуть не выбил эту сумму.