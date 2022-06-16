Канищев: Нужно дать шанс Одоевскому

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ситуацию с вратарской позицией в петербургском клубе.

«Нет нужды в том, чтобы покупать нового вратаря на замену Крицюку. Дайте возможность Одоевскому наиграться, чтобы у него была практика», — цитирует Канищева «Чемпионат».

По мнению экс-футболиста, нового вратаря можно было бы приобрести только в том случае, если бы «Зенит» участвовал в еврокубковых турнирах. Сейчас нужно дать шанс молодому голкиперу Одоевскому.

Ранее 31-летний Станислав Крицюк покинул «Зенит», в котором провел один сезон. Он принял участие в 11 матчах, пропустил 15 голов и один раз сыграл на ноль.