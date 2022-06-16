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Кавазашвили заявил, что Зарема – не хозяйка Бакаева, она не может от него ничего требовать

16 Июня 2022 • 17:10 Комментировать

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев не заслуживает критики жены владельца команды Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Зарема – не хозяйка Бакаева, и она не может требовать от него ползать на четырех лапках и благодарить ее постоянно до гробовой доски, что «если бы не вы, дорогие мои Федуны, то я был бы никто». Да не может быть такого!» - сказал Кавазашвили «Спорту День за Днём».

Бывший вратарь «Спартака» добавил, что стороны должны были договариваться между собой. По мнению эксперта, Зарема позволяет себе говорить очень много того, чего не стоило бы. Кавазашвили считает, что обращаться к Зареме нет никакого смысла, она не понимает.

15 июня «Зенит» объявил о переходе Бакаева в команду из Санкт-Петербурга. Ранее у 25-летнего футболиста истёк контракт со «Спартаком».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили РПЛ Зелимхан Бакаев Зарема Салихова
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