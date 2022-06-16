Кавазашвили: Салихова настроила многих людей против себя

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о супруге владельца «красно-белых» Зареме Салиховой.

«Да, она красивая женщина, но пусть любит своего мужа с семьей, пусть готовит вкусные вещи, но пусть не лезет в команду», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Салихова настроила против себя многих людей, не только болельщиков «Спартака», но и представителей Российского футбольного союза. Она не имеет никакой официальной должности, но продолжает лезть во все футбольные вопросы, пытаясь доказать всем, что она самая лучшая.

«Спартак» занял десятое место в минувшем розыгрыше чемпионата России.