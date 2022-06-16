Забитый мяч полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в ворота «Локомотива» (4:1) в рамках 24-го тура РПЛ признан лучшим в сезоне-2021/22, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Полузащитник дальним ударом открыл счёт в той встрече. Стоит отметить, что этот мяч признавался лучшим по итогам апреля. Сайт РПЛ проинформировал, что за лучший гол сезона голосовали эксперты РПЛ и комментаторы телеканала «Матч Премьер». Для голосовавших предлагался список из семи голов, которые признавались лучшими в каждом игровом месяце, и три, дополнительно отобранных лигой.

Воспитанник «Локомотива» провёл в прошедшем сезоне 21 матч за «Ростов», в которых отличился семью голами и отдал пять результативных передач.