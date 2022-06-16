РПЛ может сменить название после прихода нового титульного спонсора «Мир»

Платёжная система «Мир» может сменить титульного спонсора Российской премьер-лиги, пишет «РБК».

По информации источника, нынешний спонсор «Тинькофф» может уступить место национальной платёжной системе. Российское информационное агентство утверждает, что «Мир» является фаворитом в борьбе за титульное спонсорство РПЛ на четыре года.

Сообщается, что лига сменит своё название в случае прихода в российский футбол нового спонсора. Таким образом, лига получит новое название «Мир Российская Премьер-лига».

Напомним, действующим чемпионом России является «Зенит». Ранее мы написали о том, что наставник команды Сергей Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона в РПЛ.