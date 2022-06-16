Агент рассказал о ходе переговоров Касьерры с «Зенитом»

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Сочи» Матео Касьерры, рассказал о том, как продвигаются переговоры с «Зенитом».

«В переговорах с «Зенитом» нет вообще никакой определённости, но они ещё не завершены. Если генеральный директор клуба опровергает возможный переход Касьерры, значит это так», — приводит слова Петропулоса Sport24.

Агент сообщил, что сторона колумбийского форварда также намерена вести переговоры с другим клубом, так как сейчас футболист пользуется большим спросом как в России, так и в Европе.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл в составе «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов, а также отдав шесть результативных передач. Напомним, что Касьерра разделил вторую строчку в рейтинге лучших бомбардиров прошедшего сезона РПЛ с игроком «Ростова» Дмитрием Полозом.