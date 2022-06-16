Агент Дркушича ответил на вопрос о будущем игрока

Агент Младен Ратковица заявил, что его клиент Ваня Дркушич готовится к сезону вместе с «Сочи».

«Ваня вернулся в Сочи, он уже как три дня тренируется с командой. По состоянию на вчерашний день они занимались без главного тренера», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ратковица заявил, что все будет решать новый наставник сочинского клуба, решение о будущем будет принято во время предсезонной подготовки.

22-летний защитник перешел в «Сочи» из французского «Бордо» минувшей зимой. Он принял участие в 11 встречах Российской премьер-лиги, в которых не смог записать ни одного результативного действия на свой счет.