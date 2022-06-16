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Кучаев: «Получил большой опыт в «Рубине»

16 Июня 2022 • 15:55 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как для него прошёл период аренды в «Рубине».

Футболист отметил, что получил большой опыт, работая под руководством главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.

«Как прошла аренда? Всё супер. Большой опыт для меня. Многому научился у Леонида Викторовича. Да, результаты подкачали, но лично для меня это большой опыт», — заявил Кучаев на YouTube-канале ЦСКА.

В минувшем сезоне 24-летний Кучаев провёл в составе «Рубина» 10 матчей, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей. Нынешним летом футболист вернулся в расположение «армейцев».  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Леонид Слуцкий Константин Кучаев
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