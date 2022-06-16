Зайнутдинов — о своём восстановлении: «Думаю, уже всё нормально»

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился информацией о своём самочувствии.

«Думаю, уже всё нормально. Долго мучился. С сегодняшнего дня буду бегать, пробовать, а дальше будет видно. На данный момент чувствую себя нормально», — передает слова Зайнутдинова «Чемпионат».

24-летний игрок в минувшем сезоне принял участие в 26 встречах, в которых смог четыре раза поразить ворота соперника и записать одну голевую передачу на свой счет с учетом всех турниров. Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до окончания сезона 2024/25. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.