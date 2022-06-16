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Тошич — о Фернандесе: «Такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было»

16 Июня 2022 • 15:37 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал уход из московского клуба защитника Марио Фернандеса.

Серб вспомнил времена совместной игры с натурализованным бразильцем, отметив прекрасное взаимопонимание с фланговым защитником, несмотря на языковой барьер.  

«Марио играл за ЦСКА целых 10 лет, отдавая всего себя клубу и сборной России. Ему нужен отдых. Я с Марио играл на одном фланге, и такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было», — приводит слова Тошича Metaratings.

Тошич также выразил надежду на возвращение Фернандеса в «армейский» клуб.

Всего в составе ЦСКА бразилец с российским паспортом провёл 329 матчей, в которых забил 11 голов, а также сделал 47 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зоран Тошич Марио Фернандес
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