Тошич — о Фернандесе: «Такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал уход из московского клуба защитника Марио Фернандеса.

Серб вспомнил времена совместной игры с натурализованным бразильцем, отметив прекрасное взаимопонимание с фланговым защитником, несмотря на языковой барьер.

«Марио играл за ЦСКА целых 10 лет, отдавая всего себя клубу и сборной России. Ему нужен отдых. Я с Марио играл на одном фланге, и такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было», — приводит слова Тошича Metaratings.

Тошич также выразил надежду на возвращение Фернандеса в «армейский» клуб.

Всего в составе ЦСКА бразилец с российским паспортом провёл 329 матчей, в которых забил 11 голов, а также сделал 47 результативных передач.