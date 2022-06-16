«Урал» арендовал форварда «Родины», который в прошлом сезоне забил 15 мячей в ФНЛ-2

Пресс-служба «Урала» поделилась первыми трансферными новостями.

Первым приобретением команды из Екатеринбурга стало приобретение нападающего Алексея Каштанова. 26-летний российский футболист перешёл в «Урал» на правах аренды из «Родины».

В прошлом сезоне ФНЛ-2 он сыграл за команду 28 матчей, в которых отметился 15 голами и отдал 5 результативных передач. «Родина» в новом сезоне-2022/23 выступит в Футбольной национальной лиге.

«Урал» в прошлом сезоне РПЛ финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Игоря Шалимова опередила на одно очко «Химки», который играли в стыках за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23.