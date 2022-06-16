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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр ФИФА отреагировал на возможное повышение зарплаты судьям в России

16 Июня 2022 • 15:32 Комментировать

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мыслями о возможном увеличении заработной платы российским судьям.

«Станут ли лучше судить? Собрались людям поднять зарплату до среднеевропейского уровня. Наверное, судьи будут больше ценить свою работу. Если отсудил 20 матчей, у тебя стало денег на полтора миллиона больше. Есть чего терять», — цитирует Егорова «РБ Спорт».

По мнению экс-арбитра, судьи должны больше времени уделять работе над своими навыками, их должны обучать не на играх Премьер-лиги, а в играх второго и третьего дивизиона, в юношеских первенствах.

Ранее сообщалось, что зарплата арбитров возрастет со 100 тысяч рублей до 188 тысяч за матч.

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Игорь Егоров РПЛ
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