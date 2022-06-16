Бакаев ответил на вопрос, был ли интерес со стороны других клубов

Новичок «Зенита» полузащитник Зелимхан Бакаев рассказал, что петербургский клуб был единственным предложением в России.

«Были ли другие варианты для перехода? Возможно, что-то и было, но конкретики как таковой не было. В России точно не было», — приводит слова Бакаева официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что «Зенит» начал проявлять к нему интерес несколько месяцев назад, но подробности он не знает, потому что все переговоры вели агент и отец, чтобы не отвлекать от тренировок.

«Спартак» не стал продлевать трудовое соглашение с 25-летним полузащитником. Бакаев подписал контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.