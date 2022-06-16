Бакаев ответил на вопрос об отношении к Салиховой

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился мнением о жене владельца «Спартака» Зареме Салиховой.

«Как отношусь к Зареме Салиховой? Честно, это уже прошлая история. Кто бы что не говорил, я уже все сказал, честно вам говорю. Мои слова — чистая правда», — приводит слова Бакаева «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что ему больше не хочется копаться в прошлом. Главное, что перед всеми был честен, когда играл за «Спартак».

25-летний Зелимхан Бакаев подписал трудовой договор с «Зенитом». В минувшем сезоне он провел 36 игр, забил три мяча и отдал восемь результативных передач с учетом всех турниров.