Гаврилов — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Не считаю это предательством»

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Если он хочет, то пусть переходит. Не считаю это предательством клуба. Во всем мире люди переходят в другие команды. Какая разница воспитанник он или нет», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

25-летний Бакаев покинул «Спартак» и перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Трудовое соглашение с петербургским клубом футболист подписал на четыре года (3+1). В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев принял участие в 36 матчах, забил три мяча и сделал восемь голевых передач во всех турнирах.