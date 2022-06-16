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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представители Тиля рассказали о будущем игрока

16 Июня 2022 • 14:40 Комментировать

Агентство Muy Manero, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, ответило на вопрос о будущем футболиста.

«Тиль вернется в «Спартак»? Пока нет, нам нужно подождать», — цитирует представителя агентства «Чемпионат».

24-летний игрок минувший сезон провел в «Фейеноорде» на правах аренды. Он принял участие в 49 встречах, в которых забил 21 гол и сделал 5 результативных передач. Трудовой договор Тиля со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость футболиста составляет 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» не намерены отдавать игрока снова в аренду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль Muy Manero
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