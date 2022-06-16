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Биджиев: «Для меня неожиданно, что «Спартак» отпустил Бакаева» эксклюзив

16 Июня 2022 • 14:32 Комментировать
Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит» на правах свободного агента после периода в московском «Спартаке».

- Честно говоря, для меня несколько неожиданно, что «Спартак» отпустил Бакаева. Перспективы Зелимхана в «Зените» описать сложно, поскольку линия полузащиты в питерском клубе укомплектована достаточно хорошо. Там есть бразильцы, которые очень качественные футболисты, так что конкуренция будет большая, и перед Бакаевым будет стоять задача её выиграть. Думаю, раз «Зенит» пошёл на этот шаг, значит, он рассчитывает на Бакаева.

- Почему неожиданно, что «Спартак» его отпустил?

- Потому что Бакаев – воспитанник спартаковской школы, прошёл путь от академии до основной команды, проявлял себя достаточно хорошо, был одним из основных футболистов команды. Я не думал, что он может покинуть «Спартак», но, как говорится, всё бывает в нашей жизни.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Зелимхан Бакаев
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