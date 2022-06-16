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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первый тренер ЦСКА: В следующем сезоне Акинфеев может стать ещё лучше

16 Июня 2022 • 14:29 Комментировать

Наставник Павел Коваль, который является первым тренером голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, поделился мнением о признании ученика лучшим вратарём РПЛ.

«Сколько лет он уже доказывает, что он лучший, — почти 20. Сколько травм было. Дай Бог, чтоб он еще лучше играл, но лучше не бывает. Очень рад за него», — приводит слова Коваля Sport 24.

По мнению тренера, Игорь Акинфеев давно всем все доказал, а в следующем сезоне голкипер может стать еще лучше.

36-летний российский вратарь в прошедшем сезоне сыграл в 31 матче, в которых пропустил 30 мячей и 13 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Контракт с ЦСКА у Акинфеева заключен до конца июня 2024 года. Ранее голкипера признали лучшим в РПЛ по итогам минувшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев РПЛ Павел Коваль
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