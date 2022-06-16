Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о возвращении специалиста в Россию.

«Комппер вернулся в Россию и начал работать с «Локомотивом». Он очень мотивирован и отлично себя чувствует», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Комппер пришёл в «Локомотив» осенью 2021 года, войдя в тренерский штаб Маркуса Гисдоля. После того как главный тренер подал в отставку в начале марта нынешнего года, Комппер остался в «Локомотиве» и продолжил руководить командой.

По итогам минувшего сезона «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ.