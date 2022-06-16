Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комппер вернулся в Россию

16 Июня 2022 • 14:10 Комментировать

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о возвращении специалиста в Россию.

«Комппер вернулся в Россию и начал работать с «Локомотивом». Он очень мотивирован и отлично себя чувствует», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Комппер пришёл в «Локомотив» осенью 2021 года, войдя в тренерский штаб Маркуса Гисдоля. После того как главный тренер подал в отставку в начале марта нынешнего года, Комппер остался в «Локомотиве» и продолжил руководить командой.

По итогам минувшего сезона «железнодорожники» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
14:50 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о переходе Бакаева в «Зенит»: «Не считаю это предательством»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Представители Тиля рассказали о будущем игрока
14:32 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Для меня неожиданно, что «Спартак» отпустил Бакаева» эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер ЦСКА: В следующем сезоне Акинфеев может стать ещё лучше
14:14 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высказался об отказе Дзюбы перейти в турецкий чемпионат из-за низкой зарплаты эксклюзив
14:10 · Россия. Премьер-лига
Комппер вернулся в Россию
14:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» : Шатов — главный игрок команды
14:09 · Россия. Премьер-лига
Бакаев провёл первую тренировку в «Зените»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал нового тренера «Спартака» фриком
13:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Дюпин способен стать основным вратарём «Зенита»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Уфы» назван лучшим молодым игроком РПЛ сезона 21/22
13:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Мне по барабану, что там Зарема сказала про Бакаева 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кононов хочет видеть Маркова в «Арсенале», но помешать остаться может финансовый вопрос»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Рубина» назвал клубы, куда может перейти Кержаков
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал контракт с форвардом «Тюмени» официально
Все новости
Рекомендуем