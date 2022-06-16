Бакаев провёл первую тренировку в «Зените»

Новичок «Зенита» полузащитник Зелимхан Бакаев сегодня, 16 июня, провёл первую тренировку в составе новой команды.

В телеграм-канале клуба появилось видео с участием на тренировочных занятиях 25-летнего футболиста. Напомним, 15 июня «Зенит» объявил о подписании Бакаева по схеме «3+1», футболист будет защищать цвета команды из Санкт-Петербурга под седьмым номером.

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака», но летом клуб и футболист сделали заявление о том, что стороны перестают сотрудничать. Ранее футболист признался, что хочет выиграть чемпионат России с «Зенитом».

9 июня «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок против «Спартака».