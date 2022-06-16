Швейцарский журналист назвал нового тренера «Спартака» фриком

Швейцарский журналист издания Srf Sport Паскаль Мадер высказался по поводу нового наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Мадер сказал Sport24, что испанец очень эмоциональный и страстный тренер, которого даже можно назвать футбольным фриком. Журналист отметил, что Абаскаль во время работы в «Базеле» практически круглосуточно думал о футболе и изучал игру до глубокой ночи.

«После одной игры Абаскаль потерял хладнокровие и сначала раскритиковал свою команду в СМИ, а на следующий день сказал, что футболисты отлично поработали», - добавил Мадер.

Напомним, что 33-летний испанский специалист недавно официально возглавил «Спартак». До этого Абаскаль работал в «Базеле».