Форвард «Уфы» назван лучшим молодым игроком РПЛ сезона 21/22

Российский нападающий «Уфы» Гамид Агаларов был назван лучшим молодым футболистом РПЛ по итогам прошедшего сезона.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, 21-летний российский футболист был назван лучшим молодым игроком элитного дивизиона по итогам сезона 2021/2022. Вторую строчку занял полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, а тройку лучших по итогам голосования занял армянский игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Напомним, что Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. Форвард уфимского клуба провёл в российском чемпионате 29 поединков, в которых отметился 19 забитыми мячами.