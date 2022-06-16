Губерниев: Мне по барабану, что там Зарема сказала про Бакаева

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с журналистами высказался по поводу слов Заремы Салиховой о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что ему вообще по барабану, что там Зарема сказала про Бакаева, так как у нас вокруг слишком много других более серьёзных проблем в спорте. Комментатор отметил, что обсуждать сейчас Бакаева — это не уважать свою собственную страну.

Напомним, что Зарема Салихова объявила о том, что российский полузащитник требовал у руководителей московской команды «бонус за лояльность к клубу» в новом контракте. Бакаев в итоге перебрался в «Зенит».