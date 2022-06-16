Агент: «Кононов хочет видеть Маркова в «Арсенале», но помешать остаться может финансовый вопрос»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего тульского «Арсенала» Евгения Маркова, высказался о будущем футболиста.

Талаев сообщил, что главный тренер тульской команды Олег Кононов рассчитывает на Маркова, однако остаться в клубе футболисту может помешать финансовый вопрос.

«Я так понимаю, со стороны клуба будет желание, чтобы он «упал» в деньгах. Поэтому пока нет ясности», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Также агент сообщил, что переговоры с другими клубами будут находиться на паузе до выяснения окончательной позиции «Арсенала» по игроку.

В минувшем сезоне 27-летний Марков провёл в составе своей команды 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.