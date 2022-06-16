Экс-тренер «Рубина» назвал клубы, куда может перейти Кержаков

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался по поводу перспектив тренера Александра Кержакова.

Билялетдинов сказал «Чемпионату», что удачный сезон Кержакова в «Нижнем Новгороде» оказался последним. Опытный специалист отметил, что Кержаков может неожиданно возглавить «Сочи» или московское «Динамо».

«Такие варианты могут появиться, ведь настоящие переговоры всегда ведутся в тишине», - добавил Билялетдинов.

Напомним, что руководители «Нижнего Новгорода» не стали продлевать соглашение с Кержаковым, который сейчас находится без команды.