Молодой российский нападающий «Тюмени» Данил Карпов официально подписал соглашение с «Краснодаром».

Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, 22-летний российский футболист подписал соглашение с «быками». Контракт Карпова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Форвард является воспитанником академии «Зенита», но с 2016 года он выступает за «Тюмень». Карпов также выступал за молодёжную сборную России.

В прошедшем сезоне Данил Карпов провёл в составе «Тюмени» в третьем по силе отечественном дивизионе 25 поединков, в которых отметился 24 забитыми мячами.