Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» подписал контракт с форвардом «Тюмени» официально

16 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Молодой российский нападающий «Тюмени» Данил Карпов официально подписал соглашение с «Краснодаром».

Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, 22-летний российский футболист подписал соглашение с «быками». Контракт Карпова с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. Форвард является воспитанником академии «Зенита», но с 2016 года он выступает за «Тюмень». Карпов также выступал за молодёжную сборную России.

В прошедшем сезоне Данил Карпов провёл в составе «Тюмени» в третьем по силе отечественном дивизионе 25 поединков, в которых отметился 24 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тюмень Российская Премьер-Лига Данил Карпов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июня
14:32 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Для меня неожиданно, что «Спартак» отпустил Бакаева» эксклюзив
14:29 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер ЦСКА: В следующем сезоне Акинфеев может стать ещё лучше
14:14 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высказался об отказе Дзюбы перейти в турецкий чемпионат из-за низкой зарплаты эксклюзив
14:10 · Россия. Премьер-лига
Комппер вернулся в Россию
14:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» : Шатов — главный игрок команды
14:09 · Россия. Премьер-лига
Бакаев провёл первую тренировку в «Зените»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Швейцарский журналист назвал нового тренера «Спартака» фриком
13:41 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Дюпин способен стать основным вратарём «Зенита»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Уфы» назван лучшим молодым игроком РПЛ сезона 21/22
13:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: Мне по барабану, что там Зарема сказала про Бакаева 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Кононов хочет видеть Маркова в «Арсенале», но помешать остаться может финансовый вопрос»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Рубина» назвал клубы, куда может перейти Кержаков
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подписал контракт с форвардом «Тюмени» официально
13:12 · Россия. Премьер-лига
Шатов продлил контракт с «Уралом»
13:09 · Россия. Премьер-лига
Представитель Бакаева: Это мы предложили «Спартаку» не комментировать ход переговоров 2
Все новости
Рекомендуем