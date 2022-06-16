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Шатов продлил контракт с «Уралом»

16 Июня 2022 • 13:12 Комментировать

Полузащитник «Урала» Олег Шатов продлил контракт с екатеринбургским клубом, сообщает пресс-служба «Урала».

Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

«Для Шатова наш клуб является родным. Уроженец Нижнего Тагила именно в «Урале» начал путь в профессиональном футболе. Рады вновь приветствовать Олега! Желаем обходиться без травм и продолжать радовать болельщиков!», — говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне 31-летний футболист провёл в составе «Урала» 11 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Также на счету Шатова четыре встречи за «Рубин», из которого он и перешёл в екатеринбургский клуб по ходу сезона.  

Напомним, что Шатов также семь лет провёл в «Зените», в составе которого трижды выигрывал чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Шатов
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