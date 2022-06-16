Представитель Бакаева: Это мы предложили «Спартаку» не комментировать ход переговоров

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника Зелимхана Бакаева, высказался по поводу слов Заремы Салиховой по поводу своего клиента.

Ткаченко сказал «Чемпионату», что ему нравится читать колонки Салиховой, ведь в них много интересного и спорного. Агент отметил, что играть с фактами и переносить всё с больной головы на здоровую не нужно, так как именно сторона Бакаева предложила «Спартаку» не комментировать в медиа ход переговоров.

«Ни одного предложения от «Спартака» не было, так что не вижу смысла дискутировать на эту тему», - добавил Ткаченко.

Напомним, что Зарема Салихова до этого заявила, что Бакаев требовал от «Спартака» бонус за лояльность клубу.